Эмир Кувейта выразил соболезнования Азербайджану

Эмир Кувейта шейх Машаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Эмир Кувейта шейх Машаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, информацию распространило Кувейтское информационное агентство.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Сразу после инцидента по поручению президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.