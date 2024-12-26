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Эмир Кувейта выразил соболезнования Азербайджану

Эмир Кувейта выразил соболезнования Азербайджану Эмир Кувейта шейх Машаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 15:04
Эмир Кувейта выразил соболезнования Азербайджану

Эмир Кувейта шейх Машаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, информацию распространило Кувейтское информационное агентство.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Сразу после инцидента по поручению президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

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Версия на английском языке Emir of Kuwait condoles with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Küveyt əmiri Azərbaycana başsağlığı verib

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