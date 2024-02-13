Эмир Кувейта поздравил президента Ильхама Алиева

Эмир Кувейта Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента дружественной Азербайджанской Республики.
Пользуясь случаем, выражаю наше удовлетворение тесными связями, объединяющими наши дружественные страны. Еще раз подчеркиваю нашу решимость развивать и укреплять эти связи в общих интересах наших стран.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, Азербайджанской Республике и ее народу - устойчивого развития и прогресса".