Эмир Кувейта поздравил президента Ильхама Алиева

От Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха

Эмир Кувейта Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента дружественной Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, выражаю наше удовлетворение тесными связями, объединяющими наши дружественные страны. Еще раз подчеркиваю нашу решимость развивать и укреплять эти связи в общих интересах наших стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, Азербайджанской Республике и ее народу - устойчивого развития и прогресса".