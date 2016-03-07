 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Эмир Катара прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Его встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана и другие официальные лица

    Баку. 7 Марта. REPORT.AZ/ Сегодня Эмир Государства Катар Его величество шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Эмира Катара был выстроен почетный караул.

    Эмира Катара Его величество шейха Тамима бен Хамада Аль Тани встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi