​Эмир Катара прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 7 Марта. REPORT.AZ/ Сегодня Эмир Государства Катар Его величество шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Эмира Катара был выстроен почетный караул.

Эмира Катара Его величество шейха Тамима бен Хамада Аль Тани встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.