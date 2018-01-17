Эмир Катара наградил посла Азербайджана

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани встретился с послом Азербайджана Тофигом Абдуллаевым по случаю окончания его дипломатической деятельности в стране, передает Report со ссылкой на катарское издание The Peninsula Qatar.

Эмир наградил азербайджанского дипломата медалью Al Wajba за его заслуги и роль в укреплении сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь Т.Абдуллаев выразил признательность эмиру и официальным лицам государства за оказанное ему содействие, что способствовало успеху его служебного пребывания в Катаре.