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    Эмир Катара наградил посла Азербайджана

    Эмир наградил азербайджанского дипломата медалью Al Wajba за его заслуги и роль в укреплении сотрудничества между двумя странами© The Peninsula

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани встретился с послом Азербайджана Тофигом Абдуллаевым по случаю окончания его дипломатической деятельности в стране, передает Report со ссылкой на катарское издание The Peninsula Qatar.

    Эмир наградил азербайджанского дипломата медалью Al Wajba за его заслуги и роль в укреплении сотрудничества между двумя странами.

    В свою очередь Т.Абдуллаев выразил признательность эмиру и официальным лицам государства за оказанное ему содействие, что способствовало успеху его служебного пребывания в Катаре.

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