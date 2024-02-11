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Эмир и премьер-министр Кувейта поздравили президента Ильхама Алиева с победой на выборах

Эмир и премьер-министр Кувейта поздравили президента Ильхама Алиева с победой на выборах Эмир Государства Кувейт Его величество шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
11 февраля 2024 г. 18:21
Эмир и премьер-министр Кувейта поздравили президента Ильхама Алиева с победой на выборах

Эмир Государства Кувейт Его величество шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.

Как передает Report, информацию об этом распространило Кувейтское новостное агентство (KUNA).

В информации говорится, что Эмир Кувейта пожелал президенту Ильхаму Алиеву здоровья, а Азербайджану и его дружественному народу - динамичного развития и процветания.

Согласно распространенной KUNA другой информации, премьер-министр Государства Кувейт Его высочество шейх Мухаммед Сабах ас-Салим ас-Сабах также поздравил главу государства с победой на выборах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKüveyt Dövlətinin Əmiri və Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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