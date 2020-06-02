Эмир Государства Катар поздравил президента Азербайджана

Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа Государства Катар и от себя лично рад передать Вам и братскому народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и благополучия, народу Азербайджана – прогресса и процветания, а также дальнейшего укрепления в предстоящие годы двусторонних связей между нашими странами".