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Эмир Государства Катар поздравил президента Азербайджана

Эмир Государства Катар поздравил президента Азербайджана

Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Государства Катар и от себя лично рад передать Вам и братскому народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и благополучия, народу Азербайджана – прогресса и процветания, а также дальнейшего укрепления в предстоящие годы двусторонних связей между нашими странами". 

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