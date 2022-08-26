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Эмине Эрдоган поздравила Мехрибан Алиеву

Эмине Эрдоган поздравила Мехрибан Алиеву Супруга президента Турецкой Республики Эмине Эрдоган поздравила первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву.
Внешняя политика
26 августа 2022 г. 22:54
Эмине Эрдоган поздравила Мехрибан Алиеву

Супруга президента Турецкой Республики Эмине Эрдоган поздравила первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

"Многоуважаемая Мехрибан ханым, дорогая Сестра.

С самыми искренними пожеланиями сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашим любимым здоровья, счастья, долгих лет жизни и душевного покоя.

То, что этот знаменательный день совпал по времени с днем возвращения Азербайджану города Лачын, сел Забух и Сус, которые годами несправедливо были оторваны от родных краев, многократно приумножает нашу радость.

Ваш ценный вклад в развитие турецко-азербайджанских связей, доведенных нами до самого высокого уровня силой убежденности в правоте принципа "Одна нация, два государства" и на основе братских уз, достоен всяческой похвалы.

Пользуясь случаем, передаю наилучшие пожелания и самую искреннюю любовь Вам лично, Вашей многоуважаемой семье и братскому азербайджанскому народу".

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Версия на азербайджанском языке Əminə Ərdoğan Mehriban Əliyevanı təbrik edib

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