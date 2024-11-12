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Эмине Эрдоган поделилась публикацией о встрече с Мехрибан Алиевой

Эмине Эрдоган поделилась публикацией о встрече с Мехрибан Алиевой 18:03
Внешняя политика
12 ноября 2024 г. 18:21
Эмине Эрдоган поделилась публикацией о встрече с Мехрибан Алиевой

Первая леди Турции Эмине Эрдоган поделилась публикацией о встрече с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и супругами лидеров ряда стран, участвующих на климатической конференции COP29 в Баку.

Как сообщает Report, публикация размещена на страницы Эмине Эрдоган в соцсети "X".

"Мы заслушали презентации молодежи, которая является нашей главной гарантией лучшего мира, о проектах в рамках борьбы с изменением климата. Также я поделилась информацией о работе над проектом нулевых отходов.

Глобальное движение за нулевые отходы - это мощный призыв, напоминающий о нашей ответственности за сохранение мира для будущих поколений. Искренне благодарю всех, кто поддержал этот призыв, подписал Декларацию доброй воли по глобальным нулевым отходам и присоединился к семье ZeroWaste.

Надеюсь, что под руководством молодежи мы сможем продвигаться к чистому и устойчивому будущему", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Əminə Ərdoğan Mehriban Əliyeva ilə görüşündən paylaşım edib

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