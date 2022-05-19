Эмин Гусейнов: Процесс возвращения вынужденных переселенцев требует времени

Процесс возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории и процесс восстановления в целом не происходит очень быстро, а требует времени.

Процесс возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории и процесс восстановления инфраструктуры в целом не происходит очень быстро, а требует времени.

Как передает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов заявил на международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды" в Шуше.

"Важно, чтобы вынужденные переселенцы, которые вернутся на свои земли также участвовали в процессе восстановления. Мы с ними активно ведем работу в этом направлении",- заявил он.

Э. Гусейнов также выразил сожаление о том, что точная дата возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории неизвестна, так как данный процесс очень масштабный.