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Эмин Гусейнов: Процесс возвращения вынужденных переселенцев требует времени

Эмин Гусейнов: Процесс возвращения вынужденных переселенцев требует времени Процесс возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории и процесс восстановления в целом не происходит очень быстро, а требует времени.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 16:11
Эмин Гусейнов: Процесс возвращения вынужденных переселенцев требует времени

Процесс возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории и процесс восстановления инфраструктуры в целом не происходит очень быстро, а требует времени.

Как передает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов заявил на международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды" в Шуше.

"Важно, чтобы вынужденные переселенцы, которые вернутся на свои земли также участвовали в процессе восстановления. Мы с ними активно ведем работу в этом направлении",- заявил он.

Э. Гусейнов также выразил сожаление о том, что точная дата возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории неизвестна, так как данный процесс очень масштабный.

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