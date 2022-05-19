Эмин Гусейнов: Одна из основных задач Азербайджана - восстановить культурные памятники

Одна из основных задач Азербайджана после освобождения земель это восстановить культурные памятники на этой территории

Одной из основных задач Азербайджана после освобождения земель является восстановление культурных памятников на этой территории.

Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов на международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды” в Шуше.

Он также отметил, что армяне во время войны и в ходе оккупации, нарушая все международные протоколы, разрушали все культурные памятники.

"На сегодняшний день ведется восстановление различных культурных памятников и мечетей на освобожденных землях. Все они будут восстановлены в соответствии с их первоначальным видом",- сказал он.

Э. Гусейнов также отметил, что в Шуше уже проводились множество культурных мероприятий и еще очень многие мероприятия планируется провести именно тут.