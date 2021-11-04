Эмин Амруллаев принимает участие в саммите министров образования стран-членов Тюркского совета

11:52

Продолжается визит в Турцию азербайджанской делегации во главе с министром образования Эмином Амруллаевым.

Как передает турецкое бюро Report, в рамках визита министр принимает участие в VI саммите министров образования стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

В мероприятии прозвучало обращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам саммита.

В ходе своего выступления на саммите Э.Амруллаев рассказал о захватнической политике Армении против нашей страны, которая продолжалась в течение почти 30 лет, и освобождении Азербайджаном своих земель в результате Отечественной войны. Министр выразил признательность всем странам во главе с Турцией, поддержавшим Азербайджан в течение 44-дневной Отечественной войны.

В рамках визита министр образования Азербайджана встретился с турецким коллегой Махмутом Озером и руководителем Совета по высшему образованию Турции Эролом Озваром.