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Эмин Амруллаев принимает участие в саммите министров образования стран-членов Тюркского совета

Эмин Амруллаев принимает участие в саммите министров образования стран-членов Тюркского совета 11:52
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 12:20
Эмин Амруллаев принимает участие в саммите министров образования стран-членов Тюркского совета

Продолжается визит в Турцию азербайджанской делегации во главе с министром образования Эмином Амруллаевым.

Как передает турецкое бюро Report, в рамках визита министр принимает участие в VI саммите министров образования стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

В мероприятии прозвучало обращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам саммита.

В ходе своего выступления на саммите Э.Амруллаев рассказал о захватнической политике Армении против нашей страны, которая продолжалась в течение почти 30 лет, и освобождении Азербайджаном своих земель в результате Отечественной войны. Министр выразил признательность всем странам во главе с Турцией, поддержавшим Азербайджан в течение 44-дневной Отечественной войны.

В рамках визита министр образования Азербайджана встретился с турецким коллегой Махмутом Озером и руководителем Совета по высшему образованию Турции Эролом Озваром.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEmin Əmrullayev Türk Şurasına üzv ölkələrin təhsil nazirlərinin toplantısında iştirak edir

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