Эмин Амруллаев о проблемах среднего образования на азербайджанском языке в Грузии

"Вопросы, волнующие азербайджанские средние школы в Грузии, можно разделить на две группы. Первый включает в себя вопросы инфраструктуры, нехватку учителей и проблемы с учебниками, с которыми может столкнуться любая школа. К другой группе можно отнести та

"Вопросы, волнующие азербайджанские средние школы в Грузии, можно разделить на две группы. Первый включает в себя вопросы инфраструктуры, нехватку учителей и проблемы с учебниками, с которыми может столкнуться любая школа. К другой группе можно отнести такие специфические проблемы, как подготовка учителей, повышение квалификации, недостатки в переводе учебников на азербайджанский язык".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал на встрече с преподавателями 13 учебных заведений, состоявшейся в азербайджанской школе № 3 города Гардабани.

Он отметил, что решение всех проблем возможно и требует времени: "В ходе обсуждений с грузинскими коллегами были достигнуты определенные предварительные договоренности о подготовке учителей, обеспечении азербайджанских школ методическими пособиями и художественными книгами на азербайджанском языке".

Э.Амруллаев отметил, что во время визита появилась возможность ознакомиться с некоторыми учебниками, изданными в Грузии на азербайджанском языке, и они нуждаются в совершенствовании с точки зрения стиля.

Министр подчеркнул, что реализуются успешные программы по интеграции азербайджанцев в грузинское общество, а у проживающих в этой стране наших соотечественников имеются прекрасные условия для сохранения своей культуры.

Участвовавший во встрече посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев отметил, что подписанное между двумя странами соглашение в сфере образования будет способствовать повышению эффективности сотрудничества. Посол отметил, что Азербайджанское государство всегда оказывает поддержку нашим соотечественникам в Грузии в образовательной и гуманитарной сферах, о чем свидетельствует капитальный ремонт школ Фондом Гейдара Алиева, финансирование образования азербайджанских студентов за счет компании SOCAR.

Первый заместитель министра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили, в свою очередь, заявила, что для обеих стран приоритетно повышение уровня сотрудничества в образовательной сфере.

На встрече были даны ответы на интересующие педагогов вопросы, состоялся обмен мнениями по поднятым вопросам.

Отметим, что до встречи Э.Амруллаев вместе с послом посетил памятник общенациональному лидеру в парке имени Гейдара Алиева в Рустави, возложил венок и почтил его память.