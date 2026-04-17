Эмин Агаларов: Бизнес-форум Азербайджан-Россия может стать ежегодным

Председатель правления Азербайджано-российского делового совета Эмин Агаларов выступил с предложением ежегодно проводить бизнес-форум "Азербайджан-Россия".

Как сообщает Report, об этом Агаларов заявил на заседании совета в пятницу в Баку.

"В сентябре прошлого года в Sea Breeze при поддержке президента Ильхама Алиева и правительства Азербайджана мы организовали первый Азербайджанский международный инвестиционный форум. В рамках мероприятия состоялись рабочие встречи с представителями компаний из России, Китая, Бахрейна, Катара, ОАЭ и других стран. Мы планируем сделать форум ежегодным. В этой связи от имени Азербайджано-российского делового совета предлагаю проводить в Sea Breeze ежегодный бизнес-форум "Россия - Азербайджан", - сказал он.

Агаларов выразил уверенность, что проведение ежегодно азербайджано-российского бизнес-форума будет способствовать укреплению торговых отношений.

"Такая площадка станет полезной для развития диалога между предпринимателями и углубления двусторонних экономических связей", - добавил он.