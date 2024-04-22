Эльшад Искендеров: Азербайджан поддерживает проект "Один пояс-один путь”

Азербайджан поддерживает проект "Один пояс-один путь”, инициированный Китаем.

Азербайджан поддерживает проект "Один пояс-один путь”, инициированный Китаем.

Как сообщает Report, об этом сказал посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров на мероприятии на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед“.

По его словам, транспортный хаб, развивающийся в Азербайджане, также внесет свой вклад в этот проект.

Искендеров добавил, что Азербайджан и Китай также сотрудничают в области возобновляемых источников энергии: "Китай взял на себя обязательства по строительству электростанций 230 МВт в Карабахе. То есть наши отношения основаны на долгосрочной перспективе".