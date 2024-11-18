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Эльшад Алиев представил Азербайджан на VI встрече диаспорских ведомств ОТГ в Ташкенте

Эльшад Алиев представил Азербайджан на VI встрече диаспорских ведомств ОТГ в Ташкенте Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Эльшад Алиев принял участие в VI встрече министров и руководителей диаспорских ведомств стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Ташкенте.
Внешняя политика
18 ноября 2024 г. 20:09
Эльшад Алиев представил Азербайджан на VI встрече диаспорских ведомств ОТГ в Ташкенте

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Эльшад Алиев принял участие в VI встрече министров и руководителей диаспорских ведомств стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Ташкенте.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Организации.

Мероприятие было организовано Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан.

В заседании приняли участие также заместитель генсека ОТГ Мерей Мукажан, президент казахстанского фонда "Отандастар" Данияр Кадыров, президент Управления по делам турецких сообществ за рубежом и родственных им общин Турции Абдулла Эрен, председатель Комитета межнациональных отношений и дружественного сотрудничества с зарубежными странами Узбекистана Рустамбек Курбанов и заместитель министра труда, социальной защиты и миграции Кыргызстана Бакыт Дарманкул уулу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоElşad Əliyev Azərbaycanı TDT-nin diaspor qurumlarının VI toplantısında təmsil edib
Версия на английском языке ФотоElshad Aliyev represents Azerbaijan at 6th meeting of OTS diaspora agencies in Tashkent

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