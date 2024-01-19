Эльнур Мамедов встретился с делегацией наблюдателей от СНГ

Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с делегацией СНГ во главе с первым заместителем генсека Леонидом Анфимовым.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с делегацией СНГ во главе с первым заместителем генсека Леонидом Анфимовым.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, делегация прибыла в Азербайджан для мониторинга на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Мамедов назвал предстоящие выборы важным историческим и политическим событием и подчеркнул, что голосование будет впервые проводиться на всей территории суверенного Азербайджана.

Замминистра подробно рассказал о шагах, предпринятых в Азербайджане для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Анфимов также подчеркнул, что выборы 7 февраля имеют большое значение для азербайджанского народа. Он отметил, что миссия СНГ наблюдает за выборами в Азербайджане уже в 11 раз.

Участники встречи обсудили и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.