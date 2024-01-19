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Эльнур Мамедов встретился с делегацией наблюдателей от СНГ

Эльнур Мамедов встретился с делегацией наблюдателей от СНГ Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с делегацией СНГ во главе с первым заместителем генсека Леонидом Анфимовым.
Внешняя политика
19 января 2024 г. 18:07
Эльнур Мамедов встретился с делегацией наблюдателей от СНГ

Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с делегацией СНГ во главе с первым заместителем генсека Леонидом Анфимовым.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, делегация прибыла в Азербайджан для мониторинга на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Мамедов назвал предстоящие выборы важным историческим и политическим событием и подчеркнул, что голосование будет впервые проводиться на всей территории суверенного Азербайджана.

Замминистра подробно рассказал о шагах, предпринятых в Азербайджане для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Анфимов также подчеркнул, что выборы 7 февраля имеют большое значение для азербайджанского народа. Он отметил, что миссия СНГ наблюдает за выборами в Азербайджане уже в 11 раз.

Участники встречи обсудили и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоElnur Məmmədov MDB Baş katibinin birinci müavini ilə görüşüb

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