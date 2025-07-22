Эльнур Мамедов обсудил с официальными лицами Камбоджи новые направления сотрудничества

Эльнур Мамедов обсудил с официальными лицами Камбоджи новые направления сотрудничества

Азербайджан и Камбоджа провели 4-й раунд политических консультаций в рамках визита азербайджанской правительственной делегации в Пномпень.

Как сообщает Report со ссылкой на камбоджийские СМИ, делегацию Азербайджана возглавил замглавы МИД Эльнур Мамедов.

Согласно информации, встреча была сосредоточена на ключевых вопросах сотрудничества в сфере политики, экономики, туризма и образования.

Эльнур Мамедов также провел встречу с министром туризма страны Тхонг Кхоном, в ходе которой стороны обсудили потенциал развития туристических связей. Был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Министерством туризма Камбоджи.

"Мы говорили о различных конкретных инициативах, которые мы могли бы предпринять для увеличения числа взаимных туристов. Я рад, что мы смогли определить конкретные действия в этом направлении", - сказал Мамедов местным журналистам по итогам встречи.

Эльнур Мамедов в рамках визита также встретился с вторым заместителем председателя Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Камбоджи Вонгом Саутом.

"Камбоджа и Азербайджан имеют дипломатические связи более 30 лет. За последние три десятилетия наши отношения и сотрудничество постоянно укреплялись, особенно после визита в Азербайджан в 2014 году Хун Сена, бывшего премьер-министра и нынешнего спикера Сената", - сказал Вонг Саут на встрече с Мамедовым.

Саут также подчеркнул, что страны оказывают взаимную поддержку на различных международных платформах и нацелены на дальнейшее укрепление дипломатического и экономического сотрудничества.

Мамедов в свою очередь подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в содействии улучшению связей и сотрудничества. Он добавил, что у Камбоджи и Азербайджана много общего и страны проводят схожую внешнюю политику, в частности привержены принципам уважения суверенитета и международного права.

Мамедов и Саут также подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в приоритетных секторах, таких как политика и экономика, в частности инвестиции и торговля.

В Пномпене Эльнур Мамедов также провел встречу с госсекретарем МИД Камбоджи Кхи Сованратаной в Национальном институте дипломатии и международных отношений (NIDIR).

На встрече обсуждались возможности развития институционального сотрудничества между NIDIR и Университетом ADA, с акцентом на академический обмен, совместные учебные программы и инициативы по наращиванию потенциала для дипломатов двух стран.