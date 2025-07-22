О нас

Эльнур Мамедов обсудил с официальными лицами Камбоджи новые направления сотрудничества

Эльнур Мамедов обсудил с официальными лицами Камбоджи новые направления сотрудничества Эльнур Мамедов обсудил с официальными лицами Камбоджи новые направления сотрудничества
Внешняя политика
22 июля 2025 г. 17:51
Эльнур Мамедов обсудил с официальными лицами Камбоджи новые направления сотрудничества

Азербайджан и Камбоджа провели 4-й раунд политических консультаций в рамках визита азербайджанской правительственной делегации в Пномпень.

Как сообщает Report со ссылкой на камбоджийские СМИ, делегацию Азербайджана возглавил замглавы МИД Эльнур Мамедов.

Согласно информации, встреча была сосредоточена на ключевых вопросах сотрудничества в сфере политики, экономики, туризма и образования.

Эльнур Мамедов также провел встречу с министром туризма страны Тхонг Кхоном, в ходе которой стороны обсудили потенциал развития туристических связей. Был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Министерством туризма Камбоджи.

"Мы говорили о различных конкретных инициативах, которые мы могли бы предпринять для увеличения числа взаимных туристов. Я рад, что мы смогли определить конкретные действия в этом направлении", - сказал Мамедов местным журналистам по итогам встречи.

Эльнур Мамедов в рамках визита также встретился с вторым заместителем председателя Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Камбоджи Вонгом Саутом.

"Камбоджа и Азербайджан имеют дипломатические связи более 30 лет. За последние три десятилетия наши отношения и сотрудничество постоянно укреплялись, особенно после визита в Азербайджан в 2014 году Хун Сена, бывшего премьер-министра и нынешнего спикера Сената", - сказал Вонг Саут на встрече с Мамедовым.

Саут также подчеркнул, что страны оказывают взаимную поддержку на различных международных платформах и нацелены на дальнейшее укрепление дипломатического и экономического сотрудничества.

Мамедов в свою очередь подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в содействии улучшению связей и сотрудничества. Он добавил, что у Камбоджи и Азербайджана много общего и страны проводят схожую внешнюю политику, в частности привержены принципам уважения суверенитета и международного права.

Мамедов и Саут также подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в приоритетных секторах, таких как политика и экономика, в частности инвестиции и торговля.

В Пномпене Эльнур Мамедов также провел встречу с госсекретарем МИД Камбоджи Кхи Сованратаной в Национальном институте дипломатии и международных отношений (NIDIR).

На встрече обсуждались возможности развития институционального сотрудничества между NIDIR и Университетом ADA, с акцентом на академический обмен, совместные учебные программы и инициативы по наращиванию потенциала для дипломатов двух стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоElnur Məmmədov Kamboca rəsmiləri ilə yeni əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini müzakirə edib

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi