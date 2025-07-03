Эльнур Мамедов обсудил с афганским коллегой региональные вопросы

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов обсудил со своим афганским коллегой Мохаммадом Наимом Вардаком региональные вопросы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел.
В ходе встречи в Баку стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном в экономической, торговой, транзитно-транспортной, гуманитарной и консульской сферах. Было отмечено значение углубления двусторонних связей.
Мамедов выразил признательность Афганистану за поддержку справедливой позиции Азербайджана в период армяно-азербайджанского конфликта.
Стороны также обсудили предстоящий 17-й саммит Организации экономического сотрудничества, в котором примет участие афганская делегация.
Вардак поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что такие инициативы способствуют развитию диалога и взаимопонимания между странами.
В заключении встречи состоялся обмен мнениями по текущим процессам в регионе.