Эльнур Мамедов: Миссия ООН подтвердила, что не было случаев плохого обращения с армянским населением Карабаха

Отчеты первого визита миссии ООН в Карабах, который состоялся 29 сентября по приглашению Азербайджана, подтвердили, что не было зарегистрировано ни одного случая плохого обращения с армянским населением Карабаха.

Отчеты первого визита миссии ООН в Карабах, который состоялся 29 сентября по приглашению Азербайджана, подтвердили, что не было зарегистрировано ни одного случая плохого обращения с армянским населением Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил в ходе слушаний в Международном суде ООН (МС) в Гааге по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов.

"Это была первая миссия ООН в Карабах за последние 30 лет. Азербайджан и ООН неоднократно пытались получить доступ на эти территории в годы оккупации для документирования этнических чисток азербайджанцев в начале 90-х годов, но Армения неоднократно отказывала ООН или любой другой стране", - подчеркнул он.

По словам Мамедова, в ходе первой визита представители ООН встретились и пообщались с местным населением, ознакомились с гуманитарной и получения медицинских услуг.

"Они не зафиксировали ущерба гражданской и общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурным и религиозным сооружениям",- отметил он.

Замминистра иностранных дел отметил, что 9-10 октября был второй визит миссии ООН в Карабах. На данный момент Азербайджан ожидает отчеты миссии, чтобы иметь информацию из первых рук.