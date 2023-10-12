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Эльнур Мамедов: Азербайджан не проводил и не будет проводить этнических чисток в Карабахе

Эльнур Мамедов: Азербайджан не проводил и не будет проводить этнических чисток в Карабахе Азербайджан категорически отвергает все обвинения в этнических чистках в отношении армянского населения Карабаха и желании их совершить в ходе антитеррористических мероприятий, имевших место 19-20 сентября.
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 19:40
Эльнур Мамедов: Азербайджан не проводил и не будет проводить этнических чисток в Карабахе

Азербайджан категорически отвергает все обвинения в этнических чистках в отношении армянского населения Карабаха и желании их совершить в ходе антитеррористических мероприятий, имевших место 19-20 сентября.

Как сообщает Report, об этом заявил в ходе слушаний в Международном суде ООН (МС) в Гааге по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов.

По словам замминистра, впервые после 30-летней незаконной оккупации со стороны Армении Азербайджан смог восстановить полный суверенитет над всей своей территорией.

"Армения повторяет свои необоснованные обвинения в этнических чистках и жестокостях против мирного населения 19-20 сентября со стороны Азербайджана так часто, что они уже "зажили" своей собственной жизнью. Эти обвинения никак не отражают реальность, более того полностью противоречат выводам теперь уже двух миссий ООН совместно с другими международными агентствами в ходе посещения Карабаха", - заявил он.

Азербайджан не был вовлечен и не будет осуществлять этнические чистки или атаковать гражданское население, отметил он, добавив, что армяне Карабаха - граждане страны и их права и безопасность будут обеспечиваться так же, как и других граждан страны. При этом страна готова создать условия для их возвращения и нормальной жизни.

Далее Э. Мамедов перешел к фактам. Он рассказал, что события 19-20 сентября произошли в результате серьезных угроз жизни и безопасности граждан Азербайджана в результате скопления значительного числа военных формирований Армении, большого числа современного оружия и боеприпасов на территории Карабахского региона, продолжающегося создания фортификационных сооружений и повторного минирования уже очищенных после деоккупации азербайджанских территорий в 2020 году.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov: “Azərbaycan Qarabağda etnik təmizləmə aparmayıb və aparmayacaq”

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