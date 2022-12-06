Эльнур Мамедов: Армения наносит урон миру и стабильности в регионе

В то время как Азербайджан продвигает мирную повестку и выступает за разблокирование коммуникаций, продолжающиеся провокации со стороны Армении наносят вред установлению в регионе мира и стабильности.

В то время как Азербайджан продвигает мирную повестку и выступает за разблокирование коммуникаций, продолжающиеся провокации со стороны Армении наносят вред установлению в регионе мира и стабильности.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, об этом на третьих двухсторонних политических консультациях "3-й диалог политического планирования" между Азербайджаном и Индонезией заявил заместитель внешнеполитического ведомства страны Эльнур Мамедов.

В Джакарте Э. Мамедов и глава Агентства стратегии внешней политики МИД Индонезии Яян Ганда Хаят Мульяна обсудили нынешнее состояние двухсторонних отношений в политике, экономике, торговле, культуре и др.

Заместитель главы МИД Азербайджана особо отметил поддержку Индонезии нашей стране во время 44-дневной войны. Он также проинформировал представителя МИД Индонезии о проводимых строительно - восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Между сторонами состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.