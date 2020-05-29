​Эльмира Ахундова вручила верительные грамоты Владимиру Зеленскому

Новоназначенный посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова вручила верительные грамоты Президенту Владимиру Зеленскому.

Как передает Report, затем Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с послом. Посол Эльмира Ахундова передала Президенту Украины приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она сказала, что во время своей дипломатической миссии в Украине приложит все усилия для дальнейшего расширения и углубления связей высокого уровня между двумя странами.

Коснувшись важности увеличения капиталовложений украинских компаний в Азербайджан, посол отметила, что в нашей стране существуют благоприятные условия для иностранных инвесторов.

На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере образования. Было отмечено, что разработка специального механизма контроля очень важна для дальнейшего развития сотрудничества в сфере образования. Одновременно необходимо активизировать совместные усилия для обеспечения обучения украинских студентов в известных вузах Азербайджана.

Затем посол преподнесла в дар Президенту Украины переведенную на русский язык книгу «Гейдар Алиев. Личность и время», автором которой она является. Она подчеркнула, что в книге, которая издана на нескольких языках, опубликована более содержательная и объективная биография общенационального лидера азербайджанского народа.

С удовлетворением вспомнив официальный визит в Азербайджан в декабре 2019 года, Президент Украины Владимир Зеленский в первую очередь поблагодарил за приветствия Президента Ильхама Алиева, попросил передать и его приветствия главе азербайджанского государства. Подчеркнув состоявшийся несколько дней назад телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Владимир Зеленский сказал, что были проведены плодотворные обсуждения с целью определения ключевых направлений дальнейшего сотрудничества двух стран, и выразил надежду на дальнейшее расширение связей. Он высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Украиной на международной арене и подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в рамках ГУАМ. Отметив, что сотрудничество между Азербайджаном и Украиной развивается во всех сферах, глава государства подчеркнул необходимость проведения дней культуры в обеих странах.

После встречи посол Эльмира Ахундова, посетив памятник великого лидера Гейдара Алиева, возложила к его подножью цветы. Затем посол, посетив в городе Ирпень памятник выдающемуся ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой, выразила почтение.