Эльмира Ахундова отозвана с поста посла Азербайджана в Украине

Эльмира Ахундова отозвана с поста посла Азербайджана в Украине и постоянного представителя при Организации за демократию и экономическое развитие.

Эльмира Ахундова отозвана с поста посла Азербайджана в Украине и постоянного представителя при Организации за демократию и экономическое развитие.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Отозвать Эльмиру Гусейн гызы Ахундову с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Украине, одновременно постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ", - говорится в распоряжении.