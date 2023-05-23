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Эльмира Ахундова отозвана с поста посла Азербайджана в Украине

Эльмира Ахундова отозвана с поста посла Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова отозвана с поста посла Азербайджана в Украине и постоянного представителя при Организации за демократию и экономическое развитие.
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 15:12
Эльмира Ахундова отозвана с поста посла Азербайджана в Украине

Эльмира Ахундова отозвана с поста посла Азербайджана в Украине и постоянного представителя при Организации за демократию и экономическое развитие.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Отозвать Эльмиру Гусейн гызы Ахундову с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Украине, одновременно постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ", - говорится в распоряжении.

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Версия на азербайджанском языке Elmira Axundova Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb

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