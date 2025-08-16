Эльмеддин Мехтиев избран членом Консультативной группы фонда ООН

О нас

16 августа 2025 г. 12:14
Глава Агентства содействия международному развитию Азербайджана (AIDA) Эльмеддин Мехтиев избран членом Консультативной группы Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF).

Как сообщает Report, кандидатура Э.Мехдиева была официально выдвинута Министерством иностранных дел.

Отметим, что по назначению Генерального секретаря ООН в указанную Консультативную группу помимо Азербайджана вошли представители Канады, Кот-д'Ивуара, Дании, Гамбии, Германии, Нидерландов, Нигера, Норвегии, Катара, Южно-Африканской Республики и Швеции. Консультативная группа, состоящая из 23 членов, назначенных на 3 года и собирающаяся дважды в год, дает соответствующие рекомендации Генеральному секретарю ООН по гуманитарной деятельности, в том числе по работе CERF.

CERF, действующий под руководством заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, является одним из основных органов ООН, непосредственно организующим оказание срочной финансовой помощи для ликвидации последствий гуманитарных кризисов, происходящих в различных регионах мира.

