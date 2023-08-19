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Эльмар Мамедъяров: Я продолжаю общаться с Чавушоглу и Лавровым

Эльмар Мамедъяров: Я продолжаю общаться с Чавушоглу и Лавровым У нас прекрасные отношения с господином Чавушоглу. Мы с ним поддерживаем связь по сей день.
Внешняя политика
19 августа 2023 г. 14:18
Эльмар Мамедъяров: Я продолжаю общаться с Чавушоглу и Лавровым

У нас прекрасные отношения с господином Чавушоглу. Мы с ним поддерживаем связь по сей день.

Об этом в интервью Report заявил бывший министр иностранных дел Азербайджана, дипломат Эльмар Мамедъяров.

Экс-министр отметил, что Мевлют Чавушоглу - очень сильный и искусный дипломат: "Он продолжает свою политическую деятельность в качестве депутата, возглавляет делегацию Великого национального собрания Турции в НАТО. Полагаю, что в этом качестве Чавушоглу достигнет успехов, как и на посту министра иностранных дел. В то же время я знаю нового главу МИД Хакана Фидана. В этом смысле я уверен, что прагматичный внешнеполитический курс Турции будет продолжен".

Э.Мамедъяров отметил, что сейчас он больше общается с представителями СМИ: "Сейчас я больше дружу с журналистами, отвечаю на их вопросы. Но я продолжаю общаться с некоторыми друзьями из числа дипломатов и политиков. Например, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым мы иногда созваниваемся и переписываемся".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Elmar Məmmədyarov: “Çavuşoğlu və Lavrovla danışıram, yazışıram”

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