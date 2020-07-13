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Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров провели телефонный разговор
Внешняя политика
13 июля 2020 г. 15:39
Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

13 июля состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Эльмаром Мамедъяровым и Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

Э.Мамедъяров проинформировал российского коллегу о предотвращении попытки атаки вооружённых сил Армении 12 июля в Газахском направлении азербайджано-армянской госграницы и продолжающейся напряженности в регионе. Он отметил, что эта провокация Армении служит усугублению ситуации в регионе, привлечению третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт, подчеркнул недопустимость использования силы Арменией.

По его словам, подобные провокации и впредь будут получать достойный ответ.
В ходе телефонной беседы было отмечено, что урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта занимается непосредственно ОБСЕ, и обе страны являются полноправными членами этой организации.
С.Лавров отметил недопустимость роста напряжённости в регионе и важность взятия ситуации под контроль.

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Версия на азербайджанском языке Elmar Məmmədyarovla Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub

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