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Эльмар Мамедъяров: Акция экологов уже достигла определенных результатов

Эльмар Мамедъяров: Акция экологов уже достигла определенных результатов Проходящая на дороге Ханкенди-Лачын акция протеста азербайджанских экоактивистов уже достигла определенных результатов.
Внешняя политика
7 января 2023 г. 10:00
Эльмар Мамедъяров: Акция экологов уже достигла определенных результатов

Проходящая на дороге Ханкенди-Лачын акция протеста азербайджанских экоактивистов уже достигла определенных результатов.

Как передает Report, об этом бывший министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил в интервью Гамиду Гамидову в передаче "Поговорим?".

"Акция экологов уже достигла определенных результатов. Прежде всего потому, что разработка наших месторождений - золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли - остановлена. Логика развития ситуации подсказывает, что параллельно с наличием экологической миссии надо ставить таможенные, пограничные и фитосанитарные посты на азербайджано-армянской границе. Лачынская дорога действует, по ней осуществляется движение транспортных средств. И Азербайджан никоим образом не нарушает шестой пункт. Ведь российские миротворческие войска осуществляют безопасность проезда, но дорога - под суверенитетом Азербайджана. Так что российские миротворцы должны отвечать за безопасность, так же, кстати, как они должны делать по Зангезурскому коридору", заявил Мамедъяров.

Гамид Гамидов также обсудил с гостем передачи ситуацию с протестами в Иране, открытие посольства Азербайджана в Израиле, войну в Украине, будущее России и приятельские отношения Э. Мамедъярова с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Мамедъяров также рассказал, чем он занимает после ухода с посла главы МИД:

"Я в любом случае на связи, очень много журналистов звонят, спрашивают, просят комментарии. Я за свои неполные 17 лет [на посту министра] постарался собрать свои выступления, интервью, статьи, заявления. Получилось более 3 тысяч страниц. И сейчас я режу, что оставить, что нет. Думаю, сделать либо сайт, либо потом издам книгу для будущих потомков".

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