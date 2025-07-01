О нас

Эльмар Мамедов: Имеется около 25 документов, касающихся общих планов стран-членов ОЭС

Эльмар Мамедов: Имеется около 25 документов, касающихся общих планов стран-членов ОЭС Насчитывается около 25 документов, связанных с общими планами членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 12:58
Эльмар Мамедов: Имеется около 25 документов, касающихся общих планов стран-членов ОЭС

Насчитывается около 25 документов, связанных с общими планами членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report, об этом сказал начальник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов на панельной дискуссии "Перспективы высокого уровня: роль молодежи в региональном развитии" в рамках молодежного форума ОЭС в Агдаме.

Он отметил, что эти документы в настоящее время проходят межправительственные процедуры: "На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создаются зеленые зоны, возрождается экономика. Здесь будут созданы свободные экономические зоны. Желательно также участие молодежи в этом процессе".

Мамедов также рассказал о мероприятиях в рамках климатической конференции COP29, прошедших в прошлом году в Азербайджане: "Торговые инвестиции и климатическое финансирование - эти две сферы впервые были объединены по инициативе Азербайджана. Члены ОЭС подписали документ, основанный на этой инициативе. Мы полагаем, что другие государства также поддержат эту инициативу в контексте обеспечения климатической устойчивости".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке XİN rəsmisi: ECO üzvlərinin ümumi planları ilə bağlı 25-ə yaxın sənəd mövcuddur

Самое важное

Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi