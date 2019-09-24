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Эльмар Мамедъяров встретился со своим коллегой из ОАЭ

Эльмар Мамедъяров встретился со своим коллегой из ОАЭ

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахйяном в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министры выразили удовлетворение развитием политических отношений между двумя странами и обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития отношений. Подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне.

Была отмечена важность продолжения успешного сотрудничества между странами в рамках международных организаций.

Министры также обсудили вопросы региональной безопасности.

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