Эльмар Мамедъяров встретился со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахйяном

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахйяном в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министры выразили удовлетворение развитием политических отношений между двумя странами и обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития отношений. Подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне.

Была отмечена важность продолжения успешного сотрудничества между странами в рамках международных организаций.

Министры также обсудили вопросы региональной безопасности.