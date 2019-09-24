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Эльмар Мамедъяров встретился со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахйяном

Эльмар Мамедъяров встретился со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдуллой

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахйяном в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министры выразили удовлетворение развитием политических отношений между двумя странами и обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития отношений. Подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне.

Была отмечена важность продолжения успешного сотрудничества между странами в рамках международных организаций.

Министры также обсудили вопросы региональной безопасности.

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