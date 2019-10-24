Эльмар Мамедъяров: Из-за деструктивной позиции Армении продвижения в переговорах не достигнуто

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на полях проходящего в Баку XVIII саммита Движения неприсоединения встретился с главой МИД Республики Куба Бруно Родригесом Парилья.

Как сообщили Report в МИД, на встрече была отмечена значимость взаимного торгово-экономического сотрудничества и совместных усилий в рамках глобальных инициатив.

Стороны отметили продолжение поддержки, оказываемой на взаимной основе в ООН и других международных организациях.

Министр Бруно Родригез Парилья выразил надежду, что председательство Азербайджана в ДН будет успешным, а двустороннее сотрудничество разовьется еще больше.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал об агрессии Армении против Азербайджана, сообщил, что из-за деструктивной позиции захватнической страны не удается продвинуться в переговорах. Он отметил, что подобный подход противоречит нормам и принципам международного права и соответствующим резолюциям Совбеза ООН.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.