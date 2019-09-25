 Наверх

Эльмар Мамедъяров встретился с Президентом Центра международных отношений и устойчивого развития

​Эльмар Мамедъяров встретился с Президентом Центра международных

В рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел встречу с Президентом Центра международных отношений и устойчивого развития Вуком Еремичем.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече В. Эремич проинформировал министра Мамедъярова о деятельности Центра.

Стороны обменялись мнениями о возможных путях сотрудничества и совместной деятельности исследовательских центров Азербайджана с Центром международных отношений и устойчивого развития.

На встрече также обсуждались вопросы региональной и международной безопасности.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!