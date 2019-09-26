​Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Бахрейна

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Королевства Бахрейн шейхом Халидом бин Ахмедом Мухаммедом аль Халифой.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министры обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Бахрейном и подчеркнули важность углубления связей между двумя странами.
Стороны обменялись мнениями о саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку 25-26 октября, и председательстве Азербайджана в ближайшие три года.
Министры также обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности, а также другие вопросы повестки дня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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