​Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Бахрейна

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Королевства Бахрейн шейхом Халидом бин Ахмедом Мухаммедом аль Халифой.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министры обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Бахрейном и подчеркнули важность углубления связей между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку 25-26 октября, и председательстве Азербайджана в ближайшие три года.

Министры также обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности, а также другие вопросы повестки дня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.