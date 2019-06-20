Эльмар Мамедъяров встретился с и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс- службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в своем Twitter.

"В ходе встречи стороны провели широкий обмен мнениями о событиях в регионе, включая текущую ситуацию по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном", - написала Л. Абдуллаева.