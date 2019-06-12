Эльмар Мамедъяров: Недавние заявления руководства Армении и кровавые провокации серьезно подрывают переговорный процесс

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял президента парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели.

Как сообщили Report в МИД, отметив важную роль ОБСЕ и ПА ОБСЕ и системе безопасности Европы, Э.Мамедъяров проинформировал о последней ситуации в переговорном процессе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Касаясь недавних заявлений руководства Армении и кровавых провокаций, совершенных на линии фронта, он отметил, что подобное безответственное поведение серьезно подрывает переговорный процесс.

Заявив о неизменности позиции Азербайджана в переговорном процессе, министр сказал, что основу переговоров составляют вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли.

В свою очередь, Георгий Церетели выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и особо подчеркнул, что был принят президентом Ильхамом Алиевым.

На встрече также коснулись других представляющих взаимный интерес вопросов.