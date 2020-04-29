Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с Тойво Клааром

Тойво Клаар и Эльмар Мамедъяров https://report.az/storage/news/5354fcb87a4f8f0196b25e86ef10708b/f63a64ed-6630-45d8-8ffc-fc9acc64f2c4_292.jpg

Сегодня министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Стороны обменялись мнениями о последней ситуации в регионе в борьбе с глобальной пандемией, а также о текущей ситуации в Европейском союзе и подчеркнули важность международного сотрудничества и солидарности в этом отношении.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Э.Мамедъяров проинформировал спецпредставителя ЕС о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, отметив, что формат и повестка дня переговоров остались без изменений.

Он подчеркнул важность урегулирования конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, включая вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.