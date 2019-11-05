 Наверх

Эльмар Мамедъяров пригласил украинского коллегу в Азербайджан

Эльмар Мамедъяров пригласил украинского коллегу в Азербайджан

В рамках прошедшей в Стокгольме встречи глав МИД стран-членов Евросоюза по случаю 10-летия программы "Восточное партнерство" министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел. 

Министры обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между странами, текущий уровень развития сотрудничества и перспективы. 

В завершение встречи Эльмар Мамедъяров пригласил коллегу в Азербайджан. 

Стороны также коснулись представляющих взаимный интерес других региональных вопросов. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!