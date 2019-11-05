Эльмар Мамедъяров пригласил украинского коллегу в Азербайджан

В рамках прошедшей в Стокгольме встречи глав МИД стран-членов Евросоюза по случаю 10-летия программы "Восточное партнерство" министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

Министры обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между странами, текущий уровень развития сотрудничества и перспективы.

В завершение встречи Эльмар Мамедъяров пригласил коллегу в Азербайджан.

Стороны также коснулись представляющих взаимный интерес других региональных вопросов.