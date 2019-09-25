​Эльмар Мамедъяров пригласил хорватского коллегу в Азербайджан

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках визита на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, встретился с Министром иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радманом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Э.Мамедъяров поздравил Г. Радмана с назначением на пост Министра иностранных дел.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии азербайджано-хорватских отношений, в том числе о сотрудничестве в экономической, туристической, энергетической, культурной и гуманитарной сферах.

Было выражено удовлетворение нынешним уровнем политического диалога между двумя странами.

Была подчеркнута важность визитов на высоком уровне между двумя странами с точки зрения дальнейшего укрепления двусторонних отношений и Э.Мамедъяров пригласил коллегу в Азербайджан.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.