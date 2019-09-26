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Эльмар Мамедъяров пригласил генерального секретаря Совета Европы посетить Азербайджан

​Эльмар Мамедъяров пригласил генерального секретаря Совета Европы посе

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров встретился с Генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович Бурич в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Э. Мамедъяров поздравил Марию П. Бурича с избранием на пост Генерального секретаря Совета Европы и пригласил ее посетить Азербайджан на нынешней должности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве Азербайджана с Советом Европы и его институтами и договорились продолжить совместные усилия по углублению сотрудничества.

Эльмар Мамедъяров проинформировал генерального секретаря о недавней встрече министров иностранных дел в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В связи с этим стороны отметили важность скорейшего мирного урегулирования конфликта, вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий и возвращения азербайджанских ВПЛ на свою родину.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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