Эльмар Мамедъяров поблагодарил руководство Перу за позицию по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего рабочего визита в Республику Перу встретился с президентом Конгресса Перу Даниэлем Энрике Салаверри Вилла.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи Э.Мамедъяров поблагодарил парламент Перу за справедливую позицию по вопросу Ходжалинского геноцида и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, изложенную в специальных заявлениях парламента, подчеркнув важность развития парламентской дипломатии между Баку и Лимой.

В свою очередь, председатель Конгресса и участвующие во встрече председатель комитета культуры Конгресса и председатель группы дружбы Перу-Азербайджан конгрессмен Далмиро Паломино Ортис, конгрессмен Хуан Карлос дель Агила и член группы дружбы конгрессмен Виктор Андрес Гарсиа Белонде поделились впечатлениями о своем визите в Азербайджан и высоко оценили развитие нашей страны и вклад в развитие межкультурного диалога во всем мире.

В ходе встречи были также проведены продуктивные дискуссии, посвященные различным аспектам отношений Азербайджана с Перу и Латинской Америкой в целом.