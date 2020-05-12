Эльмар Мамедъяров о новом решении глав МИД стран СНГ

"Хотелось бы отметить значимость подписания на сегодняшнем заседании решения о проекте Стратегии развития сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021-2030 годы. Уверен, что данная Стратегия позволит нам значительно укрепить наше сотрудничество в области физической культуры и спорта, достичь важных результатов в деле привлечении граждан к занятиям физической культуры и спортом".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на заседании глав МИД стран Содружества независимых государств (СНГ), проходящем в формате видеоконференции.

"Как известно, Азербайджан за очень короткое время превратился центр спортивных соревнований, где проводятся мероприятия различного международного уровня. Поддержка, оказываемая государством спорту, реализация государственных программ высоко оцениваются международными спортивными структурами.

В течение последних пяти лет в нашей республике были успешно проведены такие мероприятия международного масштаба, как Европейские игры, Игры исламской солидарности, в том числе чемпионаты мира и Европы, кубки мира и соревнования Гран-при по многим видам спорта. В этом году у нас вновь планировалось проведение престижных спортивных соревнований. Среди них - четыре матча чемпионата Европы по футболу, в том числе, один четвертьфинал. Однако, в связи с пандемией коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сместил сроки проведения чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.

Уверен, что принимаемое сегодня решение "О проекте Стратегии международного молодежного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств на 2021-2030 годы" позволит нам существенно расширить международное молодежное сотрудничество в рамках СНГ, более активно привлекать молодежь к решению задач социально-экономического развития наших государств", - отметил глава МИД.