Эльмар Мамедъяров и верховный представитель ЕС обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС, различным аспектам партнерских отношений.

Стороны обсудили вопросы завершения строительства по предусмотренному графику Южного газового коридора, являющегося важным стратегическим газовым инфраструктурным проектом, предусматривающим диверсификацию поставок газа в Европу и улучшение его безопасности, и его составной части - Трансадриатического трубопровода (ТАР).

Стороны поделились мнениями о новом Соглашении о партнерстве, которое составит правовую основу отношений между Азербайджаном и ЕС.

Верховный представитель Федерика Могерини выразила признательность за награждение ее юбилейной медалью по случаю 100-летия дипломатической службы Азербайджанской Республики.

На встрече министр Эльмар Мамедъяров проинформировал о состоявшейся в Нью-Йорке при посредничестве Минской группы ОБСЕ последней встрече между министрами иностранных дел по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и в целом нынешней ситуации в процессе урегулирования конфликта, а также довел до внимания противоположной стороны важность скорейшего разрешения этого конфликта, представляющего серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, с учетом позиции международной общественности, в том числе на основе резолюций СБ ООН.

В ходе беседы состоялся также обмен мнениями по различным вопросам, стоящим на региональной и международной повестке дня.