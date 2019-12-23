Эльмар Мамедъяров и грузинский премьер обсудили процесс делимитации госграницы

Состоялась встреча между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече было подчеркнуто стратегическое партнерство между двумя странами.
Стороны также уделили внимание процессу делимитации госграницы между Грузией и Азербайджаном.
Была отмечена важность продолжения стратегического партнерства между двумя странами, и учета интересов двух дружественных стран.
На встрече также была подчеркнута важность повышения эффективности и конкурентоспособности транспортного коридора и совместного использования транзитного потенциала двух стран. В этом контексте приветствовалось открытие части проекта TANAP.
Г.Гахария выразил признательность Азербайджану за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Cəmilə BabayevaАвтор новости