Азербайджанский депутат: Братский казахстанский народ сделал правильный выбор

В Азербайджане победившего на президентских выборах в Казахстане Касым-Жомарта Токаева знают как опытного политика с международным авторитетом. Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.

"В Азербайджане Касым-Жомарта Токаева знают как опытного политика с международным авторитетом, с первых дней независимости служившего на благо своего государства", - заявил депутат.

Он выразил уверенность, что победивший на президентских выборах Токаев продолжит реализацию стратегического курса страны, направленного на повышение уровня благосостояния народа, экономический рост, а также дальнейшие политические преобразования и консолидацию общества Казахстана.

"Под его руководством Казахстан продолжит активную работу и на внешнеполитическом курсе, выдвигая глобальные инициативы, нацеленные на обеспечение мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул Э.Насиров, добавив, что при новом президенте страны будет обеспечена преемственность политического курса Нурсултана Назарбаева.

По его словам, Азербайджан и Казахстан будут наращивать уровень братских взаимоотношений и стратегического партнерства.

"Не сомневаюсь, что мудрый и братский казахстанский народ сделал правильный выбор", - резюмировал парламентарий.