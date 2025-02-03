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Эльман Насиров: Армения хочет отсрочить подписание мирного договора до 2027 года

Эльман Насиров: Армения хочет отсрочить подписание мирного договора до 2027 года Армения хочет отсрочить подписание мирного договора с Азербайджана не раньше чем до 19 февраля 2027 года, так как именно до этого срока Евросоюз продлил мандат своей миссии.
Внешняя политика
3 февраля 2025 г. 12:19
Эльман Насиров: Армения хочет отсрочить подписание мирного договора до 2027 года

Армения хочет отсрочить подписание мирного договора с Азербайджана не раньше чем до 19 февраля 2027 года, так как именно до этого срока Евросоюз продлил мандат своей миссии.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Эльман Насиров на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

"Ни для кого не секрет, что это не гражданская миссия, а шпионская сеть, и ее представители – не дипломаты, а разведчики. Почему их называют гражданской миссией ЕС?" - отметил Насиров.

Депутат также подчеркнул, что в состав миссии входят представители Канады, которая не является страной ЕС. "Канада – член НАТО. Значит, речь идет уже о миссии НАТО в ЕС. Не исключено, что в перспективе гражданская миссия трансформируется в гражданско-военную, а затем и в военную", - добавил депутат.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP: Armenia wants to delay signing peace treaty until 2027
Версия на азербайджанском языке Elman Nəsirov: Ermənistan sülh müqaviləsinin imzalanmasını 2027-ci ilə qədər yubatmaq istəyir

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