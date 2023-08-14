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Эльман Абдуллаев: Создание ППП "Лачын" было необходимо для нацбезопасности Азербайджана

Эльман Абдуллаев: Создание ППП "Лачын" было необходимо для нацбезопасности Азербайджана Создание ППП Лачын имело решающее значение для национальной безопасности Азербайджана.
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 09:36
Эльман Абдуллаев: Создание ППП Лачын было необходимо для нацбезопасности Азербайджана

Создание погранично-пропускного пункта "Лачын" имело важное значение для обеспечения национальной безопасности Азербайджана.

Как передает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев написал в социальной сети "X".

"Оружие и военная техника, незаконно перевозимые по Лачынской дороге, использовались армянскими сепаратистами для строительства военных баз в Карабахе. Поэтому создание погранично-пропускного пункта "Лачын" действительно имело решающее значение для обеспечения национальной безопасности Азербайджана", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijani diplomat: Weapons, military equipment illegally transported through the Lachin road were used to build military bases in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Elman Abdullayev: “Laçın yolu ilə qanunsuz daşınan silahlar Qarabağda hərbi baza yaratmaq üçün istifadə olunub”

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