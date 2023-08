Эльман Абдуллаев: Создание ППП "Лачын" было необходимо для нацбезопасности Азербайджана

Создание погранично-пропускного пункта "Лачын" имело важное значение для обеспечения национальной безопасности Азербайджана.

Как передает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев написал в социальной сети "X".

"Оружие и военная техника, незаконно перевозимые по Лачынской дороге, использовались армянскими сепаратистами для строительства военных баз в Карабахе. Поэтому создание погранично-пропускного пункта "Лачын" действительно имело решающее значение для обеспечения национальной безопасности Азербайджана", - отметил он.