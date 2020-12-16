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Эльман Абдуллаев назначен постоянным представителем при ЮНЕСКО

Эльман Абдуллаев назначен постоянным представителем при ЮНЕСКО Абдуллаев был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Эфиопии и ряде стран
Внешняя политика
16 декабря 2020 г. 14:09
Эльман Абдуллаев назначен постоянным представителем при ЮНЕСКО
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Эльман Тельман оглу Абдуллаев назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев в связи с этим подписал распоряжение.

Другим распоряжением главы государства, Эльман Тельман оглу Абдуллаев был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия, Республике Кения, Республике Джибути и Республике Руанда, а также постоянного представителя Азербайджанской Республики при Африканском Союзе и отделении ООН в городе Найроби.

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Версия на английском языке Elman Abdullayev appointed Permanent Delegate to UNESCO
Версия на азербайджанском языке Elman Abdullayev UNESCO yanında daimi nümayəndə təyin edildi

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