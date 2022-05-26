Эльман Абдуллаев: Ценности Движения неприсоединения очень важны в мире

"Ценности Движения неприсоединения очень важны в мире, и африканские страны играют важную роль в организации".

"Ценности Движения неприсоединения очень важны в мире, и африканские страны играют важную роль в организации".

Как сообщает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев заявил на конференции "Роль африканского континента в Движении неприсоединения", посвященной Дню Африки.

"Движение неприсоединения может внести существенный вклад в решение глобальных проблем африканского континента, в том числе в вопросе образования девочек. Мы работаем над этим в рамках ЮНЕСКО", — отметил он.

"Мы находимся в диалоге с Африкой, оцениваются новые перспективы сотрудничества, поскольку Африка - очень динамичный регион", добавил Э. Абдуллаев.