Элин Сулейманов: Визит Папы Римского в регион знаменателен

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Развитие огромного потенциала Кавказа подрывается нерешенным долгосрочным армяно-азербайджанским конфликтом.

Как сообщает Report, об этом пишет посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в статье, опубликованной в Washington Times, комментируя недавний визит Папы Римского Франциска в регион.

"В то время папский визит в некогда Советский Кавказ сам по себе знаменателен, посещение современного, светского мусульманского народа посылает особое глубокомысленное послание. Еще более важным является тот факт, что это был уже второй папский визит за 25 лет независимости Азербайджана: Папа Иоанн Павел II посетил Баку в 2002 году", - пишет посол.

Он напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев признал важность этого визита, назвав его "историческим", и подтвердил приверженность страны к защите устоявшихся традиций открытости и толерантности.

"Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан гордится тем, что является домом для граждан различного вероисповедания и служит в качестве "географического и духовного моста между Востоком и Западом", - говорится в статье.

Автор подчеркнул, что развитие огромного потенциала Кавказа подрывается продолжающимися нерешенными конфликтами, в том числе и долгосрочным армяно-азербайджанским конфликтом.

"Папа Франциск призвал к миру в регионе и обратился к сотням тысяч азербайджанцам, вынужденным покинуть свои дома в результате армянской оккупации: "Я хотел бы выразить сердечную близость тем, кто был вынужденно покинуть свою землю, и многим людям, кто страдает от последствий кровавых конфликтов"", - цитирует дипломат слова Папы Римского.