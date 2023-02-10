Элин Сулейманов в интервью The Times рассказал об акции на дороге Ханкенди-Лачын

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в интервью влиятельному радио Королевства The Times рассказал об акции на дороге Ханкенди-Лачин, а также высказался на другие темы.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в интервью влиятельному радио Королевства The Times рассказал об акции на дороге Ханкенди-Лачин, а также высказался на другие темы.

Об этом Report сообщили в дипломатическом представительстве.

В ответ на вопрос ведущей Люси Фишер о цели акции на дороге Ханкенди-Лачин посол отметил, что основное требование экоактивистов заключается в прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы. Э.Сулейманов констатировал, что дорога используется не в гуманитарных целях, а в основном для перевозки мин и боеприпасов, и в Ханкенди все еще находится более 10 000 армянских солдат, что противоречит трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года.

Было отмечено, что участники акции не представляют никакой угрозы, а тот факт, что по этой дороге в течение недели совершенно беспрепятственно проезжают сотни автомобилей, является наглядным доказательством того, что никакой блокады нет.

Затем был затронут террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране, инцидент был резко осужден. Было подчеркнуто, что виновные должны понести суровое наказание.